Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328972
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
20
Описание товара Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005)
Интерфейсный USB2.0 кабель с разъемом типа MICRO 5P служит для подключения (зарядки) сотовых телефонов, смартфонов, коммуникаторов, фотоаппаратов или других портативных устройств к ПК.
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Интерфейсный USB2.0 кабель с разъемом типа MICRO 5P служит для подключения (зарядки) сотовых телефонов, смартфонов, коммуникаторов, фотоаппаратов или других портативных устройств к ПК.
Кабель 5bites USB AM-MICRO 5P 0.5m (UC5002-005) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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