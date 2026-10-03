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Адаптер 5bites USB 3.0 AF-CM (TC304-02OTG) купить с доставкой в Москве
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Адаптер 5bites USB 3.0 AF-CM (TC304-02OTG)

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Адаптер 5bites USB 3.0 AF-CM (TC304-02OTG)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптар
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
390 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328966
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Адаптер 5bites USB 3.0 AF-CM (TC304-02OTG)
390 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Адаптар
Интерфейсы
USB 3.0 Type-A (F), USB Type-C (M)
Количество портов USB
1
Особенности
поддержка технологии OTG (On-The-Go) для мобильных устройств, круглая форма, нейлоновая оплетка кабеля.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
3х3х1
Вес, г.
50

Описание товара Адаптер 5bites USB 3.0 AF-CM (TC304-02OTG)

Компактный кабель-переходник длиной 0.2 метра предназначен для подключения стандартных периферийных USB-устройств к портам USB Type-C смартфонов, планшетов или ноутбуков. Поддерживает высокоскоростной стандарт передачи данных USB 3.0 и технологию OTG, обеспечивая моментальную синхронизацию и стабильную работу без установки драйверов.

Отзывы о товаре Адаптер 5bites USB 3.0 AF-CM (TC304-02OTG)




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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Адаптар
Интерфейсы
USB 3.0 Type-A (F), USB Type-C (M)
Количество портов USB
1
Особенности
поддержка технологии OTG (On-The-Go) для мобильных устройств, круглая форма, нейлоновая оплетка кабеля.
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный кабель-переходник длиной 0.2 метра предназначен для подключения стандартных периферийных USB-устройств к портам USB Type-C смартфонов, планшетов или ноутбуков. Поддерживает высокоскоростной стандарт передачи данных USB 3.0 и технологию OTG, обеспечивая моментальную синхронизацию и стабильную работу без установки драйверов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер 5bites USB 3.0 AF-CM (TC304-02OTG) - данный товар вы можете купить по цене 390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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