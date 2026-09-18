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Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) купить с доставкой в Москве
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Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M)

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Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 1
Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 2
Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 3
Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 4
Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 5
Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 6
Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 7
Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
7.5
  • Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 1
  • Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 2
  • Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 3
  • Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 4
  • Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 5
  • Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 6
  • Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 7
  • Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
670 руб.  960 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328667
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Характеристики

Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (M) - HDMI (M)
Длина кабеля, м
7.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х6
Вес, г.
480

Описание товара Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M)

Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.0 с двумя ферритовыми фильтрами применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров c видео проекторами,световыми и информационными табло и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HD 1080P, Ultra HD 4K с разрешением 38402160, Full 4K с разрешением 40962160, с максимальной пропускной способностью канала до18 Гбит/сек . Фильтры служат для уменьшения помех.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель Telecom HDMI 19M ver 2.0 3D 7.5m (TCG200F-7.5M)




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Характеристики
Бренд
Telecom
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (M) - HDMI (M)
Длина кабеля, м
7.5
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Высокоскоростной кабель HDMI версии 2.0 с двумя ферритовыми фильтрами применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров c видео проекторами,световыми и информационными табло и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HD 1080P, Ultra HD 4K с разрешением 38402160, Full 4K с разрешением 40962160, с максимальной пропускной способностью канала до18 Гбит/сек . Фильтры служат для уменьшения помех.


Теги товара: кабели hdmi
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Доставка
Отзывы


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