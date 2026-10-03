Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 10m Black CC-DP-HDMI-10M
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб.
В наличии
Код товара: 328630
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 110 руб.
- Гарантия производителя: 1 месяц
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
600
Описание товара Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 10m Black CC-DP-HDMI-10M
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 10m Black CC-DP-HDMI-10M
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Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 10m Black CC-DP-HDMI-10M
Кабель Gembird Cablexpert DisplayPort to HDMI 20M/19M 10m Black CC-DP-HDMI-10M - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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