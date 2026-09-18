Кабель Greenconnect Bicolor HDMI v2.0 1m Green GCR-51489
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect Bicolor HDMI v2.0 1m Green GCR-51489
Кабель HDMI 2.0 профессиональной серии - это превосходное решение для подключения домашней цифровой техники. Видеокабель предназначен для передачи цифровых видеоданных с высоким разрешением и многоканальных цифровых аудиосигналов. С его помощью можно подключить компьютер, игровые консоли PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, DVD и Blu-ray плееры, аудио-ресиверы, ТВ приставки к телевизору или дополнительному монитору. Кабель поддерживает большинство современных стандартов, в том числе 3D, FPS, HDCP, ARC, TMDS. А благодаря технологии HDMI Ethernet Channel (HEC) можно подключить устройства к сети интернет со скоростью 100 Мбит/с. Наслаждайтесь яркой и красочной картинкой в разрешении 4K@60Hz (3840x2160) с поддержкой динамического HDR и соотношением сторон 21: 9. Стандарт HDMI 2.0 значительно увеличивает пропускную способность до 18 Гбит/с, а также обеспечивает обратную совместимость с предыдущими стандартами HDMI 1.4, 1.3 и 1.2.. При изготовлении кабеля использованы современные материалы, соответствующие европейскому стандарту качества RoHS. Конструкция отличается тройным экранированием, которое надежно защищает цифровой сигнал от помех. Позолоченные коннекторы и медный проводник обеспечивают усиленный сигнал без задержек и искажений. Оболочка выполнена из качественного PVC пластика и прочного нейлона, благодаря чему кабель удобен в использовании, а проводник внутри надежно защищен.
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