Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя: 1 месяц
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100
Кабель HDMI-HDМI 19М-19М V 1.4 5bites предназначен для коммутации DVD плееров, имеющих современный цифровой выход HDMI, Bluray плееров, спутниковых ресиверов, плееров HD с жестким диском, многофункциональных или игровых телеприставок и компьютеров с современными ЖК и плазменными панелями, телевизорами HDTV или HD, а также для прокладки кабеля в ограниченном пространстве. HDMI интерфейс позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения, а также цифровые аудиосигналы: HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал c максимальным разрешением до 1080p Full HD и многоканальный цифровой аудио-сигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD. Кабель имеет прочную оболочку, которая защищает его от внешних воздействий и быстрого износа. Благодаря кабелю происходит автоматическая синхронизация видео/аудио сигналов. Золотое покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы. Кабель также имеет два HDMI разъема типа 19M-19M. Кабель отлично подойдет даже в том случае, если устройства находятся далеко друг от друга.
Смотрите также: DVD-плееры, Адаптеры и переходники, Антенны, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 730 руб.183 руб. в СплитКабель Buro HDMI-19M-DVI-D-5M HDMI (m) DVI-D (m) 5м феррит.кольц...
-
В наличииЦена 750 руб.188 руб. в СплитКабель аудио-видео HDMI (m)/Mini HDMI (m) 2м. феррит.кольца черн...
-
В наличииЦена 760 руб.190 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)-HDMI (m) 3м контакты позолото ч...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКабель аудио-видео Ningbo HDMI-5M-MG HDMI (m)/HDMI (m) 5м. ферри...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитКабель аудио-видео Ultra HD HDMI (m)/HDMI (m) 2м. Позолоченные к...
-
В наличииЦена 770 руб.193 руб. в СплитВидеоадаптер UGREEN HDMI - VGA, 1080p (40253)
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro V12 DisplayPort (m)-DisplayPort (m) 2м к...
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКабель Ningbo DVI-D (m) HDMI (m) 5м феррит.кольца
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКабель Ningbo DisplayPort (m) DisplayPort (m) 1.8м черный
-
В наличииЦена 780 руб.195 руб. в СплитКабель аудио-видео HDMI (m)/HDMI (m) 5м. черный
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКабель аудио-видео Buro HDMI (m)-Micro HDMI (m) 3м черный
-
В наличииЦена 790 руб.198 руб. в СплитКабель аудио-видео Cactus CS-HDMI.2-5 HDMI (m)/HDMI (m) 5м. Позо...
Смотрите также: DVD-плееры, Адаптеры и переходники, Антенны, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Отзывы о товаре Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100