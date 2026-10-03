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Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100 купить с доставкой в Москве
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Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100

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Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100 - фото 1
Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
10
  • Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100 - фото 1
  • Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб. 
Начислим 36 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 328576
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100
760 руб.
  • Гарантия производителя: 1 месяц
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
600

Описание товара Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100

Кабель HDMI-HDМI 19М-19М V 1.4 5bites предназначен для коммутации DVD плееров, имеющих современный цифровой выход HDMI, Bluray плееров, спутниковых ресиверов, плееров HD с жестким диском, многофункциональных или игровых телеприставок и компьютеров с современными ЖК и плазменными панелями, телевизорами HDTV или HD, а также для прокладки кабеля в ограниченном пространстве. HDMI интерфейс позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения, а также цифровые аудиосигналы: HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал c максимальным разрешением до 1080p Full HD и многоканальный цифровой аудио-сигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD. Кабель имеет прочную оболочку, которая защищает его от внешних воздействий и быстрого износа. Благодаря кабелю происходит автоматическая синхронизация видео/аудио сигналов. Золотое покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы. Кабель также имеет два HDMI разъема типа 19M-19M. Кабель отлично подойдет даже в том случае, если устройства находятся далеко друг от друга.



Теги товара: кабели hdmi

Отзывы о товаре Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100




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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI
Длина кабеля, м
10
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель HDMI-HDМI 19М-19М V 1.4 5bites предназначен для коммутации DVD плееров, имеющих современный цифровой выход HDMI, Bluray плееров, спутниковых ресиверов, плееров HD с жестким диском, многофункциональных или игровых телеприставок и компьютеров с современными ЖК и плазменными панелями, телевизорами HDTV или HD, а также для прокладки кабеля в ограниченном пространстве. HDMI интерфейс позволяет передавать цифровые видеоданные высокого разрешения, а также цифровые аудиосигналы: HDMI-кабель транслирует цифровой видеосигнал c максимальным разрешением до 1080p Full HD и многоканальный цифровой аудио-сигнал Dolby HD, Dolby True HD, Master Audio, DTS-HD. Кабель имеет прочную оболочку, которая защищает его от внешних воздействий и быстрого износа. Благодаря кабелю происходит автоматическая синхронизация видео/аудио сигналов. Золотое покрытие на контактах и разъемах не позволит снизить качество сигнала на всем протяжении срока службы. Кабель также имеет два HDMI разъема типа 19M-19M. Кабель отлично подойдет даже в том случае, если устройства находятся далеко друг от друга.


Теги товара: кабели hdmi
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель 5bites HDMI 19M V1.4B 3D 10m APC-014-100 - купить по цене 760 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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