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Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m купить с доставкой в Москве
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Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m

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Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото 1
Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото 2
Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото 3
Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото 4
Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото 1
  • Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото 2
  • Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото 3
  • Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото 4
  • Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 328512
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Характеристики

Бренд
GreenConnect
Размеры в упаковке, см
18х16х2
Вес, г.
130

Описание товара Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m

Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m

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Характеристики
Бренд
GreenConnect
Описание
Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Greenconnect HDMI M/M v1.4 2m Black GCR-HM410-2.0m - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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