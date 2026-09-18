Кабель Telecom HDMI 19M 1.4V 3D 15m CG511D-15M
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
15
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 328496
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (M) - HDMI (M)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х26х26
Вес, кг.
1.8
Описание товара Кабель Telecom HDMI 19M 1.4V 3D 15m CG511D-15M
Высокоскоростной кабель HDMI версии 1.4b применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HD 1080P, а также сигналов более высокого разрешения до 4К * 2К (4096 х 2160) с максимальной пропускной способностью до 10,2 ГБит/c.
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Теги товара: кабели hdmi
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
HDMI
Разъемы
HDMI (M) - HDMI (M)
Длина кабеля, м
15
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Высокоскоростной кабель HDMI версии 1.4b применяется для соединения компьютеров, Blue-Ray и DVD плейеров, игровых консолей, видео и фото камер с телевизорами, мониторами, видео проекторами и предназначен для передачи аудио и видео сигнала Full HD 1080P, а также сигналов более высокого разрешения до 4К * 2К (4096 х 2160) с максимальной пропускной способностью до 10,2 ГБит/c.
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Смотрите также: Адаптеры и переходники, Кабель Аудио, Кабель Видео, Кронштейны под ТВ и аппаратуру, Подставки под ТВ и аппаратуру
Теги товара: кабели hdmi
Кабель Telecom HDMI 19M 1.4V 3D 15m CG511D-15M - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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