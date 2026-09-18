Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабель Greenconnect HDMI v2.0 1.8m Black GCR-HM811-1.8m
Цифровой кабель HDMI v2.0 предназначен для передачи высококачественного цифрового сигнала с Apple TV, Smart TV, игровых консолями PlayStation и Xbox на телевизор, монитор или проектор. Кабель соответствует стандарту HDMI 2.0, обеспечивает максимальную пропускную способность до 18 Гбит/с и мгновенно передает изображение в высоком качестве 4K@60Hz с HDR 4: 4: 4 кристально чистым звуком на экран, позволяя наслаждаться фильмом или игрой на большом экране без помех и задержек. Благодаря технологии HEC, подключенные устройства через HDMI могут получить доступ к сети интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Синхронизирует аудио- и видеосигналы, позволяя одновременно получать потрясающее изображение и звук. Аксессуар выполнен из качественных материалов. Проводник из бескислородной меди с тройным экранированием внутри обеспечивает высокое качество сигнала без задержек и электромагнитных помех, а армирование делает кабель сверхпрочным. Внешняя оболочка из экологичного RoHS PVC пластика и надежной нейлоновой оплетки отлично защищают провод от внешних повреждений, гарантируя надежное соединение и безопасность при использовании.
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