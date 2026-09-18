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Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55"-100" макс.80кг настенный фиксированный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55"-100" макс.80кг настенный фиксированный

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Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55&quot;-100&quot; макс.80кг настенный фиксированный - фото 1
Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55&quot;-100&quot; макс.80кг настенный фиксированный - фото 2
Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55&quot;-100&quot; макс.80кг настенный фиксированный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн настенный
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55&quot;-100&quot; макс.80кг настенный фиксированный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55&quot;-100&quot; макс.80кг настенный фиксированный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55&quot;-100&quot; макс.80кг настенный фиксированный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-56%
3 020 руб.  6 869 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325682
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Характеристики

Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн настенный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.04х0.11х0.06
Вес, кг.
4.75

Описание товара Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55"-100" макс.80кг настенный фиксированный

Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 - Мощная стальная конструкция, способная выдержать любой ТВ весом до 80 кг. Широкое настенное основание с увеличенными размерами, для равномерно распределение нагрузки на кронштейн. Надежный механизм фиксации ТВ на кронштейне. Лёгкий монтаж/демонтаж. Универсальная система крепления: по горизонтали от 200 мм до 900 мм, по вертикали от 200 мм до 600 мм. Минимальное расстояние до стены 32 мм

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55"-100" макс.80кг настенный фиксированный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ARM Media
Тип товара
Кронштейн настенный
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 - Мощная стальная конструкция, способная выдержать любой ТВ весом до 80 кг. Широкое настенное основание с увеличенными размерами, для равномерно распределение нагрузки на кронштейн. Надежный механизм фиксации ТВ на кронштейне. Лёгкий монтаж/демонтаж. Универсальная система крепления: по горизонтали от 200 мм до 900 мм, по вертикали от 200 мм до 600 мм. Минимальное расстояние до стены 32 мм
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Arm Media PT-100 черный 55"-100" макс.80кг настенный фиксированный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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