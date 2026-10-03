Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-50%1 410 руб. 2 794 руб.
В наличии
Код товара: 325613
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 410 руб. -50%
2 794 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х20х4
Вес, кг.
3
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256)
Надежный кронштейн Kromax ELEMENT-4 подходит для телевизоров диагональю от 22 до 65 дюймов. Устройство крепится на стену и выдерживает вес до 50 кг. Изделие выполнено из металла и отличается широким основанием для оптимального распределения нагрузки. Для корректировки положения телевизора имеются отверстия овальной формы.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Размер VESA
100x100 мм, 200x100 мм, 200x200 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
22-65
Регулировка
наклон
Максимальная нагрузка, кг
50
Страна производитель
Китай
Надежный кронштейн Kromax ELEMENT-4 подходит для телевизоров диагональю от 22 до 65 дюймов. Устройство крепится на стену и выдерживает вес до 50 кг. Изделие выполнено из металла и отличается широким основанием для оптимального распределения нагрузки. Для корректировки положения телевизора имеются отверстия овальной формы.
Кронштейн для телевизора Kromax ELEMENT-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон (20256) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1410 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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