Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%2 370 руб. 3 435 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325606
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.5
Описание товара Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон
Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон
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Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон
Кронштейн для телевизора Kromax IDEAL-4 черный 22"-65" макс.50кг настенный наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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