Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%9 343 руб. 13 547 руб.
В наличии
Код товара: 325571
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
9 343 руб. -31%
13 547 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х24х6
Вес, кг.
3.17
Описание товара Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
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Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - по цене 9343 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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