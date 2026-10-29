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Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

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Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75&quot;-75&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75&quot;-75&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75&quot;-75&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для телевизора
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75&quot;-75&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 1
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75&quot;-75&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 2
  • Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75&quot;-75&quot; макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
9 343 руб.  13 547 руб. 
Начислим 935 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 325571
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
9 343 руб. -31%
13 547 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HAMA
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
55х24х6
Вес, кг.
3.17

Описание товара Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный

Отзывы о товаре Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный




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Характеристики
Бренд
HAMA
Тип товара
Кронштейн для телевизора
Страна производитель
Китай
Описание
Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кронштейн для телевизора Hama H-118110 черный 75"-75" макс.50кг настенный поворотно-выдвижной и наклонный - по цене 9343 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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