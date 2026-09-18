Кронштейн для мониторов ЖК Buro M3 черный 15"-27" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
15-27
Максимальная нагрузка, кг
9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-57%1 510 руб. 3 551 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325439
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Размер VESA
100x100 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-27
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х15х11
Вес, кг.
1.8
Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro M3 черный 15"-27" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон
Простая и удобная конструкция кронштейна для ЖК-монитора Buro М3 предназначена для крепления одного монитора с диагональю от 15 до 27 дюймов и максимальным весом до 9 кг. Кронштейн изготовлен из прочного металла черного цвета, не занимает много места, так как крепится к краю столешницы с помощью резьбового механизма. Для настройки положения монитора в конструкции кронштейна предусмотрен поворот и наклон корпуса монитора. Также при установке монитора можно выбрать удобную высоту крепления.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейн для мониторов
Размер VESA
100x100 мм, 75x75 мм
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-27
Максимальная нагрузка, кг
9
Страна производитель
Китай
Простая и удобная конструкция кронштейна для ЖК-монитора Buro М3 предназначена для крепления одного монитора с диагональю от 15 до 27 дюймов и максимальным весом до 9 кг. Кронштейн изготовлен из прочного металла черного цвета, не занимает много места, так как крепится к краю столешницы с помощью резьбового механизма. Для настройки положения монитора в конструкции кронштейна предусмотрен поворот и наклон корпуса монитора. Также при установке монитора можно выбрать удобную высоту крепления.
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M3 черный 15"-27" макс.9кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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