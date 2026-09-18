Кронштейн для мониторов ЖК Buro M063 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-65%1 600 руб. 4 569 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 325431
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х14х10
Вес, кг.
3
Описание товара Кронштейн для мониторов ЖК Buro M063 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M063 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кронштейны для мониторов
Размер VESA
100х100
Цвет
черный
Диагональ телевизора, дюйм
15-32
Регулировка
поворот и наклон
Максимальная нагрузка, кг
8
Страна производитель
Китай
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M063 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон
Кронштейн для мониторов ЖК Buro M063 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кронштейн для мониторов ЖК Buro M063 черный 15"-32" макс.8кг крепление к столешнице поворот и наклон