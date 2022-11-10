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Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см купить с доставкой в Москве
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Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см

2 Отзывы
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Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см - фото 1
Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см - фото 2
Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см - фото 1
  • Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см - фото 2
  • Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 325280
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Характеристики

Бренд
Buro
Размеры в упаковке, см
10х5х5
Вес, г.
38

Описание товара Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см

Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см

Отзывы о товаре Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см

10.11.2022
Нина

Достоинства:
Хорошая салфетка на самом деле. Я ей не только пыль собираю, но и удаляю лишнюю влагу, если что-то пролилось. Впитывает на ура. Пару раз ее стирала уже, свои свойства она сохранила. И отстирывается идеально.
08.11.2022
Леонид

Достоинства:
Маленькая, но достаточно функциональная и эффективная салфетка, которая позволяет мне быстро удалить пыль с экрана моего монитора.

Недостатки:
-

Комментарий:
Компактность позволяет брать несколько штук с собой на работу, где пыль на мониторах просто кишит.



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Характеристики
Бренд
Buro
Описание
Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см
Самовывоз
Доставка
Отзывы
10.11.2022
Нина

Достоинства:
Хорошая салфетка на самом деле. Я ей не только пыль собираю, но и удаляю лишнюю влагу, если что-то пролилось. Впитывает на ура. Пару раз ее стирала уже, свои свойства она сохранила. И отстирывается идеально.
08.11.2022
Леонид

Достоинства:
Маленькая, но достаточно функциональная и эффективная салфетка, которая позволяет мне быстро удалить пыль с экрана моего монитора.

Недостатки:
-

Комментарий:
Компактность позволяет брать несколько штук с собой на работу, где пыль на мониторах просто кишит.


Салфетка Buro BU-MF для удаления пыли коробка 1шт 25х25см - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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