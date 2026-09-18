Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Хаб-разветвитель USB-C Digma HUB-7U2.0-UC-B 7порт. черный
USB-разветвитель Digma HUB-7U2.0-UC-B сочетает в себе высокую функциональность и компактные размеры. Благодаря своим возможностям модель может стать отличным выбором для планшетов, ноутбуков, компьютеров и других устройств с ограниченным набором портов. Подключение разветвителя к оборудованию осуществляется при помощи разъема USB-C, благодаря чему открывается возможность использования других портов – в частности, дополнительных 7 выходов USB-A. Еще одной особенностью устройства является поддержка интерфейса версии 2.0, благодаря чему обеспечивается скорость передачи данных вплоть до 480 Мбит/с. Данное устройство не требует установки программного обеспечения и полностью совместимо с самыми разными операционными системами. Корпус Digma HUB-7U2.0-UC-B выполнен из высококачественного пластика, отличается устойчивостью к внешним воздействиям, а также малым весом. Кроме того, модель окрашена в черный цвет с матовым эффектом и отличается приятным дизайном. Для удобства использования длина кабеля подключения составляет 50 см.
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