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Сумка Riva 8720 для ноутбука 13.3" серый полиэстер купить с доставкой в Москве
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Сумка Riva 8720 для ноутбука 13.3" серый полиэстер

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Сумка Riva 8720 для ноутбука 13.3&quot; серый полиэстер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
1 590 руб.  2 430 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 324780
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Характеристики

Бренд
Riva
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
500

Описание товара Сумка Riva 8720 для ноутбука 13.3" серый полиэстер

Сумка Riva 8720 для ноутбука 13.3" серый полиэстер

Отзывы о товаре Сумка Riva 8720 для ноутбука 13.3" серый полиэстер




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Характеристики
Бренд
Riva
Тип товара
Сумки для ноутбуков
Описание
Сумка Riva 8720 для ноутбука 13.3" серый полиэстер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка Riva 8720 для ноутбука 13.3" серый полиэстер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 1590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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