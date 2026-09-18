Описание товара LTE модем ZTE MF79 USB Wi-Fi +Router черный

Модем ZTE MF79 Black — это компактное и надежное решение для быстрого и стабильного доступа в интернет в любом месте. Благодаря поддержке современных стандартов связи 3G и 4G вы сможете наслаждаться высокоскоростным подключением без привязки к стационарной сети. Удобный USB-интерфейс делает модем универсальным — его можно использовать с ноутбуками, планшетами и даже некоторыми моделями Smart TV, обеспечивая гибкость в работе и развлечениях. Одним из ключевых преимуществ ZTE MF79 Black является его мобильность. Модем выполнен в компактном корпусе размером 31 x 14 x 102 мм, что позволяет легко брать его с собой в дорогу или командировку. Внешнее исполнение и возможность установки вне помещения делают его отличным выбором для использования на даче, в путешествиях или в условиях, где нет доступа к проводному интернету. Модем поддерживает стандарты Wi-Fi 4 (802.11n), что обеспечивает стабильное беспроводное соединение с высокой скоростью передачи данных. Встроенная защита информации по протоколам WEP, WPA и WPA2 гарантирует безопасность вашего подключения, предотвращая несанкционированный доступ к сети. Это особенно важно при работе с конфиденциальными данными или при использовании общедоступных точек доступа. ZTE MF79 Black адаптирован для работы с российскими операторами связи, что обеспечивает надежное подключение в любом регионе страны. Модем оснащен слотом для карт памяти MicroSD объемом до 32 Гб, что позволяет использовать его не только для выхода в интернет, но и для хранения и передачи файлов. Это удобно для тех, кто часто работает с документами, фото или видео в дороге. Несмотря на минималистичный дизайн, модем обладает всеми необходимыми функциями для комфортного использования. Питание осуществляется через USB-порт, что исключает необходимость в дополнительных источниках энергии. Это особенно удобно при использовании с ноутбуком или Power Bank — модем всегда готов к работе, не требуя подзарядки. Благодаря поддержке 3G и 4G вы сможете выбирать оптимальный режим работы в зависимости от покрытия сети. В зонах с высокоскоростным 4G-сигналом модем обеспечит максимальную скорость загрузки и выгрузки данных, а при слабом сигнале автоматически переключится на стабильный 3G, гарантируя бесперебойное соединение. ZTE MF79 Black — это идеальное решение для тех, кто ценит мобильность, надежность и простоту использования. Компактный размер, удобное подключение, поддержка современных стандартов связи и возможность работы с картами памяти делают его универсальным устройством для работы и отдыха. Независимо от того, находитесь ли вы в городе или за его пределами, этот модем обеспечит вам стабильный доступ в интернет, позволяя оставаться на связи в любое время. Современный дизайн и черный цвет корпуса придают устройству стильный и лаконичный вид, который гармонично впишется в любой гаджет или рабочее пространство. Благодаря простоте настройки и интуитивно понятному управлению модем подойдет как опытным пользователям, так и тем, кто впервые использует подобные устройства. Если вам нужен надежный и удобный модем для работы, учебы или путешествий, ZTE MF79 Black станет отличным выбором. Он сочетает в себе высокую скорость, безопасность и мобильность, обеспечивая комфортный доступ к интернету в любых условиях.