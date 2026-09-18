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Картридж NV Print 106R01604 Black для Xerox Phaser WorkCentre 6505 (3000k) купить с доставкой в Москве
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Картридж NV Print 106R01604 Black для Xerox Phaser WorkCentre 6505 (3000k)

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Картридж NV Print 106R01604 Black для Xerox Phaser WorkCentre 6505 (3000k)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
420 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323633
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Характеристики

Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Размеры в упаковке, см
19х6х5
Вес, г.
160

Описание товара Картридж NV Print 106R01604 Black для Xerox Phaser WorkCentre 6505 (3000k)

Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.)

Отзывы о товаре Картридж NV Print 106R01604 Black для Xerox Phaser WorkCentre 6505 (3000k)




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Характеристики
Бренд
NV PRINT
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Описание
Компания NV PRINT основана в 1997 году и является ведущим поставщиком качественных совместимых картриджей и расходных материалов для принтеров и копировальных аппаратов (HP, Canon, OKI, Xerox, Epson, Lexmark, Ricoh, Samsung, Sharp, Panasonic, Kyocera и др.)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж NV Print 106R01604 Black для Xerox Phaser WorkCentre 6505 (3000k) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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