Кабель Ningbo CAB016S VGA (m) VGA (m) 30м феррит.кольца
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Разъем 1
VGA (m)
Разъем 2
VGA (m)
Длина кабеля, м
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 260 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323495
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
VGA (m)
Разъем 2
VGA (m)
Длина кабеля, м
30
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х12х6
Вес, кг.
3.32
Описание товара Кабель Ningbo CAB016S VGA (m) VGA (m) 30м феррит.кольца
Кабель SVGA NingBo CAB016S служит для передачи видеосигнала между компьютером и телевизором. Провод с обеих сторон имеет 15-контактные разъемы VGA типа «вилка». Два встроенных ферритовых фильтра подавляют внешние электромагнитные помехи, что не ухудшает качество сигнала. Пластиковая оплетка защищает многожильный медный проводник от повреждений, обеспечивает изделию износостойкость и продлевает срок службы. Благодаря большой длине кабеля (30 м) оборудование можно располагать вдали от системного блока, а сам кабель монтировать не только на полу, но и на стенах и потолке.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Разъем 1
VGA (m)
Разъем 2
VGA (m)
Длина кабеля, м
30
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Кабель SVGA NingBo CAB016S служит для передачи видеосигнала между компьютером и телевизором. Провод с обеих сторон имеет 15-контактные разъемы VGA типа «вилка». Два встроенных ферритовых фильтра подавляют внешние электромагнитные помехи, что не ухудшает качество сигнала. Пластиковая оплетка защищает многожильный медный проводник от повреждений, обеспечивает изделию износостойкость и продлевает срок службы. Благодаря большой длине кабеля (30 м) оборудование можно располагать вдали от системного блока, а сам кабель монтировать не только на полу, но и на стенах и потолке.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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