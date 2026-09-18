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Адаптер Ningbo X-Storm USB-COM-ADPG BF-810 COM 9pin (m) USB A(m) 0.8м черный купить с доставкой в Москве
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Адаптер Ningbo X-Storm USB-COM-ADPG BF-810 COM 9pin (m) USB A(m) 0.8м черный

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Адаптер Ningbo X-Storm USB-COM-ADPG BF-810 COM 9pin (m) USB A(m) 0.8м черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-58%
550 руб.  1 310 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323446
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Характеристики

Бренд
Ningbo
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х5х3
Вес, г.
200

Описание товара Адаптер Ningbo X-Storm USB-COM-ADPG BF-810 COM 9pin (m) USB A(m) 0.8м черный

Переходник для подключения к современным компьютерам и ноутбукам с портом USB оборудования с портом COM. В комплект входит USB кабель, который при необходимости можно заменить на более длинный.

Отзывы о товаре Адаптер Ningbo X-Storm USB-COM-ADPG BF-810 COM 9pin (m) USB A(m) 0.8м черный




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Характеристики
Бренд
Ningbo
Тип товара
Адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Переходник для подключения к современным компьютерам и ноутбукам с портом USB оборудования с портом COM. В комплект входит USB кабель, который при необходимости можно заменить на более длинный.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Адаптер Ningbo X-Storm USB-COM-ADPG BF-810 COM 9pin (m) USB A(m) 0.8м черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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