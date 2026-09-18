Переходник HP FH973AA DisplayPort (m) DVI-D (f) 0.19м черный
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Характеристики
Тип товара
Переходник
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323409
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Переходник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х3х1
Вес, г.
240
Описание товара Переходник HP FH973AA DisplayPort (m) DVI-D (f) 0.19м черный
Превращает разъем DisplayPort настольного ПК для бизнеса HP Compaq в DVI-D порт (single link). У адаптера на одном конце находится закрывающийся разъем DisplayPort, а на другом – DVI-D разъем для подключения к DVI-D кабелю монитора
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Превращает разъем DisplayPort настольного ПК для бизнеса HP Compaq в DVI-D порт (single link). У адаптера на одном конце находится закрывающийся разъем DisplayPort, а на другом – DVI-D разъем для подключения к DVI-D кабелю монитора
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