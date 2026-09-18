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Кабель Ningbo RD-DVI-1-BR DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 1.8м блистер купить с доставкой в Москве
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Кабель Ningbo RD-DVI-1-BR DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 1.8м блистер

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Кабель Ningbo RD-DVI-1-BR DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 1.8м блистер - фото 1
Кабель Ningbo RD-DVI-1-BR DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 1.8м блистер - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
1.8
  • Кабель Ningbo RD-DVI-1-BR DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 1.8м блистер - фото 1
  • Кабель Ningbo RD-DVI-1-BR DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 1.8м блистер - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323352
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Характеристики

Бренд
Ningbo
Тип товара
Кабель
Интерфейс
RD-DVI, DVI-D
Разъемы
RD-DVI, DVI-D
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
240

Описание товара Кабель Ningbo RD-DVI-1-BR DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 1.8м блистер

Кабель DVI-D dual link для подключения системных блоков и ноутбуков к мониторам, проекторам и прочим устройствам вывода изображения с соответствующим портом. Длина кабеля 1.8 метра.

Отзывы о товаре Кабель Ningbo RD-DVI-1-BR DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 1.8м блистер




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Характеристики
Бренд
Ningbo
Тип товара
Кабель
Интерфейс
RD-DVI, DVI-D
Разъемы
RD-DVI, DVI-D
Длина кабеля, м
1.8
Страна производитель
Китай
Описание
Кабель DVI-D dual link для подключения системных блоков и ноутбуков к мониторам, проекторам и прочим устройствам вывода изображения с соответствующим портом. Длина кабеля 1.8 метра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кабель Ningbo RD-DVI-1-BR DVI-D Dual Link (m) DVI-D Dual Link (m) 1.8м блистер - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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