Top.Mail.Ru
Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5" купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5"

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5&quot; - фото 1
Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5&quot; - фото 1
  • Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5&quot; - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323319
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
83x130x14
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х5
Вес, г.
204

Описание товара Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5"

Внешний бокс AGE STAR 3UB2A18 прост в эксплуатации: это устройство может принести пользу пользователю любого уровня квалификации. Модель предназначена для совместного использования с 2.5-дюймовыми накопителями, причем вы сможете использовать как HDD, так и твердотельные накопители. Интерфейс подключения HDD и SSD – SATA. Преимуществом внешнего бокса является отсутствие необходимости использования крепежных элементов, а именно – винтов. Установка накопителя занимает считанные секунды. Очень быстро осуществляется и подключение внешнего бокса к портативному или стационарному компьютеру. Поддержка интерфейса USB 3.0 гарантирует очень высокую скорость обмена данными. Предусмотрена и обратная совместимость: вы также сможете задействовать порты USB 2.0. Внешний бокс AGE STAR 3UB2A18 собран в металлическом корпусе. Это конструктивное решение способствует высокому уровню защиты от механических воздействий, причем защищен будет не только внешний бокс, но и помещенный в него накопитель. Устройство не требует внешнего питания, получая энергию, необходимую для работы, от USB-порта.



Теги товара: Алюминий

Отзывы о товаре Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5"




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AGESTAR
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
83x130x14
Материал корпуса
алюминий
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
1
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний бокс AGE STAR 3UB2A18 прост в эксплуатации: это устройство может принести пользу пользователю любого уровня квалификации. Модель предназначена для совместного использования с 2.5-дюймовыми накопителями, причем вы сможете использовать как HDD, так и твердотельные накопители. Интерфейс подключения HDD и SSD – SATA. Преимуществом внешнего бокса является отсутствие необходимости использования крепежных элементов, а именно – винтов. Установка накопителя занимает считанные секунды. Очень быстро осуществляется и подключение внешнего бокса к портативному или стационарному компьютеру. Поддержка интерфейса USB 3.0 гарантирует очень высокую скорость обмена данными. Предусмотрена и обратная совместимость: вы также сможете задействовать порты USB 2.0. Внешний бокс AGE STAR 3UB2A18 собран в металлическом корпусе. Это конструктивное решение способствует высокому уровню защиты от механических воздействий, причем защищен будет не только внешний бокс, но и помещенный в него накопитель. Устройство не требует внешнего питания, получая энергию, необходимую для работы, от USB-порта.


Теги товара: Алюминий
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5" - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...