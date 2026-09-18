Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5"
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Характеристики
Описание товара Внешний корпус для HDD AgeStar 3UB2A18 SATA алюминий черный 2.5"
Внешний бокс AGE STAR 3UB2A18 прост в эксплуатации: это устройство может принести пользу пользователю любого уровня квалификации. Модель предназначена для совместного использования с 2.5-дюймовыми накопителями, причем вы сможете использовать как HDD, так и твердотельные накопители. Интерфейс подключения HDD и SSD – SATA. Преимуществом внешнего бокса является отсутствие необходимости использования крепежных элементов, а именно – винтов. Установка накопителя занимает считанные секунды. Очень быстро осуществляется и подключение внешнего бокса к портативному или стационарному компьютеру. Поддержка интерфейса USB 3.0 гарантирует очень высокую скорость обмена данными. Предусмотрена и обратная совместимость: вы также сможете задействовать порты USB 2.0. Внешний бокс AGE STAR 3UB2A18 собран в металлическом корпусе. Это конструктивное решение способствует высокому уровню защиты от механических воздействий, причем защищен будет не только внешний бокс, но и помещенный в него накопитель. Устройство не требует внешнего питания, получая энергию, необходимую для работы, от USB-порта.
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Теги товара: Алюминий
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Теги товара: Алюминий
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