Чайник электрический Sonnen KT-1785, 1,7л, 2200Вт, нержавеющая сталь
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Чайник электрический Sonnen KT-1785, 1,7л, 2200Вт, нержавеющая сталь
Чайник SONNEN KT-1785 объемом 1,7 литра и мощностью 2200 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент увеличит срок службы прибора. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в приготовленный напиток. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Индикатор проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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Чайник SONNEN KT-1785 объемом 1,7 литра и мощностью 2200 Вт поможет вам заварить чай или кофе, быстро вскипятить воду. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Закрытый нагревательный элемент увеличит срок службы прибора. Индикатор уровня воды позволит с легкостью определить количество воды в чайнике. Сменный нейлоновый фильтр предотвратит попадание накипи в приготовленный напиток. На ручке чайника находится кнопка открывания крышки, что делает удобнее его эксплуатацию. Автоотключение при недостаточном количестве воды и защита от перегрева делают данную модель чайника безопасной в использовании. Индикатор проинформирует о том, что чайник включен, и процесс нагрева воды запущен. Шнур чайника, при необходимости, можно спрятать в специальный отсек, расположенный в подставке.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, белые, черные
Теги товара: металлические, с подсветкой, стеклянные с подсветкой, без пластика внутри
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