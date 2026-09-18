Кронштейн для проектора Buro PR05-B черный макс.13.6кг потолочный поворот и наклон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%1 400 руб. 2 100 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323237
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
13.6
Установка
потолочный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
1.55
Описание товара Кронштейн для проектора Buro PR05-B черный макс.13.6кг потолочный поворот и наклон
Практичный кронштейн для проектора Buro PR05 выполнен из высококачественных материалов, а профессиональная сборка и защита от механических повреждений обеспечивают долгий срок службы. Данная модель позволяет надежно зафиксировать проектор в нужном вам положении. Крепится кронштейн к потолку и выдерживает вес до 13.6 кг. Помимо этого, имеется возможность поворота и наклона проектора.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
13.6
Установка
потолочный
Цвет
черный
Страна производитель
Китай
Практичный кронштейн для проектора Buro PR05 выполнен из высококачественных материалов, а профессиональная сборка и защита от механических повреждений обеспечивают долгий срок службы. Данная модель позволяет надежно зафиксировать проектор в нужном вам положении. Крепится кронштейн к потолку и выдерживает вес до 13.6 кг. Помимо этого, имеется возможность поворота и наклона проектора.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
Кронштейн для проектора Buro PR05-B черный макс.13.6кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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