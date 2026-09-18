Кронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-100 белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн для проектора
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-43%2 130 руб. 3 710 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323235
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
20
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, кг.
4.4
Описание товара Кронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-100 белый макс.20кг потолочный поворот и наклон
Универсальный потолочный кронштейн для проекторов, вес которых не превышает 20 кг. Максимальное расстояние между посадочными отверстиями не более, чем 36 см. Регулируемый угол наклона- 30 градусов, поворот вокруг вертикальной оси 360 градусов (обеспечивается за счет шарового механизма крепления паука к штанге). Вынос от потолка регулируется от 47 см до 67 см.
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Бренд
Тип товара
Кронштейн для проектора
Максимальный вес проектора
20
Установка
потолочный
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Универсальный потолочный кронштейн для проекторов, вес которых не превышает 20 кг. Максимальное расстояние между посадочными отверстиями не более, чем 36 см. Регулируемый угол наклона- 30 градусов, поворот вокруг вертикальной оси 360 градусов (обеспечивается за счет шарового механизма крепления паука к штанге). Вынос от потолка регулируется от 47 см до 67 см.
Смотрите также: Кронштейны для проекторов, Проекторы, Экраны
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Кронштейн для проектора Kromax PROJECTOR-100 белый макс.20кг потолочный поворот и наклон - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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