Переходник аудио Hama H-43356 Jack 6.3 (m)-1хRCA (f) черный (00043356)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
510 руб.
В наличии
Код товара: 323202
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Доставка в Москве
Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
510 руб.
- Гарантия производителя: 14 дней
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- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
5х5х1
Вес, г.
33
Описание товара Переходник аудио Hama H-43356 Jack 6.3 (m)-1хRCA (f) черный (00043356)
Переходник аудио Hama H-43356 Jack 6.3 (m)-1хRCA (f) черный (00043356)
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Переходник аудио Hama H-43356 Jack 6.3 (m)-1хRCA (f) черный (00043356)
Переходник аудио Hama H-43356 Jack 6.3 (m)-1хRCA (f) черный (00043356) - по цене 510 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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