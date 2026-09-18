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Кронштейн-подставка Kromax для DVD и AV систем MICRO-MONO черный макс.5кг настенный купить с доставкой в Москве
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Кронштейн-подставка Kromax для DVD и AV систем MICRO-MONO черный макс.5кг настенный

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Кронштейн-подставка Kromax для DVD и AV систем MICRO-MONO черный макс.5кг настенный - фото 1
Кронштейн-подставка Kromax для DVD и AV систем MICRO-MONO черный макс.5кг настенный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кронштейн-подставка
  • Кронштейн-подставка Kromax для DVD и AV систем MICRO-MONO черный макс.5кг настенный - фото 1
  • Кронштейн-подставка Kromax для DVD и AV систем MICRO-MONO черный макс.5кг настенный - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 323163
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Характеристики

Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн-подставка
Размеры в упаковке, см
20х20х4
Вес, г.
500

Описание товара Кронштейн-подставка Kromax для DVD и AV систем MICRO-MONO черный макс.5кг настенный

Крепление для видеоплееров Kromax MICRO-MONO служит для удобного размещения различного мультимедийного оборудования, идеально впишется в любой интерьер и значительно сэкономит пространство вокруг телевизора. На него можно установить ресивер, роутер и ТВ-приставку весом не более 5000 грамм. Рама изготавливается из прочной стали, окрашенной в нейтральный черный цвет, имеет фиксированный кронштейн и настенный тип крепления.

Отзывы о товаре Кронштейн-подставка Kromax для DVD и AV систем MICRO-MONO черный макс.5кг настенный




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Характеристики
Бренд
Kromax
Тип товара
Кронштейн-подставка
Описание
Крепление для видеоплееров Kromax MICRO-MONO служит для удобного размещения различного мультимедийного оборудования, идеально впишется в любой интерьер и значительно сэкономит пространство вокруг телевизора. На него можно установить ресивер, роутер и ТВ-приставку весом не более 5000 грамм. Рама изготавливается из прочной стали, окрашенной в нейтральный черный цвет, имеет фиксированный кронштейн и настенный тип крепления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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