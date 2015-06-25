Кабель аудио-видео Buro v 12 DisplayPort (m)-DisplayPort (m) 5м контакты позолото черный (BHP DPP_12-5)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323118
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort
Разъемы
DisplayPort
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х1
Вес, г.
357
Описание товара Кабель аудио-видео Buro v 12 DisplayPort (m)-DisplayPort (m) 5м контакты позолото черный (BHP DPP_12-5)
Кабель для быстрого подключения к портам в оборудовании. Разъемы легко устанавливаются, обеспечивается безупречное соединение техники. Кабель выполнен в черном цвете. Оплетка износостойкая и прослужит в течение длительного периода. Кабель Buro предназначен для передачи аудио и видео сигнала.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Кабель
Интерфейс
DisplayPort
Разъемы
DisplayPort
Длина кабеля, м
5
Страна производитель
Китай
Кабель для быстрого подключения к портам в оборудовании. Разъемы легко устанавливаются, обеспечивается безупречное соединение техники. Кабель выполнен в черном цвете. Оплетка износостойкая и прослужит в течение длительного периода. Кабель Buro предназначен для передачи аудио и видео сигнала.
Достоинства:
Профессиональное решение!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как системный администратор, часто сталкиваюсь с разными кабелями. Этот DisplayPort порадовал качеством исполнения. Металлические коннекторы надежные, плетенка защищает от заломов. Использую в нескольких рабочих станциях - все работает стабильно.
Достоинства:
Надежное решение для офиса
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Использую для подключения двух мониторов к рабочему компьютеру. Версия 1.2 позволяет передавать изображение без задержек. Плетеная оплетка защищает от повреждений, кабель не запутывается. Очень доволен покупкой, рекомендую для офисных задач!
Достоинства:
Компактный и надежный
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Купил для подключения ноутбука к внешнему монитору. Кабель тонкий, но прочный. Плетенка не топорщится, выглядит аккуратно. За месяц использования ни разу не подвел, изображение стабильное, без артефактов. Отличный выбор для домашнего и офисного использования!
Достоинства:
Соотношение цена/качество - просто супер!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный кабель для гейминга! Купил для подключения игрового монитора. Порадовала поддержка Full HD 144 Гц - все работает без проблем. Кабель качественный, плетенка не перекручивается. За 5 месяцев использования ни одного сбоя или потери сигнала.
Достоинства:
Идеальное качество для домашнего кинотеатра
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Подключил через этот кабель проектор - картинка просто потрясающая. Поддержка HDCP работает без проблем, никаких ограничений при просмотре контента. Длина 5 метров - как раз то, что нужно для домашнего использования.
Кабель аудио-видео Buro v 12 DisplayPort (m)-DisplayPort (m) 5м контакты позолото черный (BHP DPP_12-5) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Кабель аудио-видео Buro v 12 DisplayPort (m)-DisplayPort (m) 5м контакты позолото черный (BHP DPP_12-5)
Достоинства:
Профессиональное решение!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Как системный администратор, часто сталкиваюсь с разными кабелями. Этот DisplayPort порадовал качеством исполнения. Металлические коннекторы надежные, плетенка защищает от заломов. Использую в нескольких рабочих станциях - все работает стабильно.
Достоинства:
Надежное решение для офиса
Недостатки:
Не обнаружил
Комментарий:
Использую для подключения двух мониторов к рабочему компьютеру. Версия 1.2 позволяет передавать изображение без задержек. Плетеная оплетка защищает от повреждений, кабель не запутывается. Очень доволен покупкой, рекомендую для офисных задач!
Достоинства:
Компактный и надежный
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Купил для подключения ноутбука к внешнему монитору. Кабель тонкий, но прочный. Плетенка не топорщится, выглядит аккуратно. За месяц использования ни разу не подвел, изображение стабильное, без артефактов. Отличный выбор для домашнего и офисного использования!
Достоинства:
Соотношение цена/качество - просто супер!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Отличный кабель для гейминга! Купил для подключения игрового монитора. Порадовала поддержка Full HD 144 Гц - все работает без проблем. Кабель качественный, плетенка не перекручивается. За 5 месяцев использования ни одного сбоя или потери сигнала.
Достоинства:
Идеальное качество для домашнего кинотеатра
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Подключил через этот кабель проектор - картинка просто потрясающая. Поддержка HDCP работает без проблем, никаких ограничений при просмотре контента. Длина 5 метров - как раз то, что нужно для домашнего использования.