Кабель аудио-видео Digma HDMI 20 AOC HDMI (m)-HDMI (m) 20м контакты позолото черный (BHP AOC 20-20)

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323059
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Оптический HDMI-кабель стандарта 2.0 способен передавать контент в разрешении 4K (3840x2160) при 60 Гц, а также в 3D. Длина шнура составляет 20 м. Это удобно, если нужно подключить ПК к монитору, телевизору или проектору в больших помещениях: коттедже, офисе или конференц-зале. Особенность модели – наличие четырех оптоволоконных жил в «начинке». Они помогают сохранить стабильный аудио- и видеосигнал без помех и прерываний даже при передаче на большое расстояние. HDMI-кабель поддерживает современные функции ARC, CEC, HDR, EDID, а также протокол защиты цифрового контента HDCP 2.2. У модели внушительная пропускная способность – 18 Гбит/с. Благодаря этому вы сможете наслаждаться высоким качеством изображения и аудио. Есть поддержка многоканального звука – до 32 несжатых каналов, поэтому кабель подойдет для акустических систем и домашних кинотеатров.
Оптический HDMI-кабель стандарта 2.0 способен передавать контент в разрешении 4K (3840x2160) при 60 Гц, а также в 3D. Длина шнура составляет 20 м. Это удобно, если нужно подключить ПК к монитору, телевизору или проектору в больших помещениях: коттедже, офисе или конференц-зале. Особенность модели – наличие четырех оптоволоконных жил в «начинке». Они помогают сохранить стабильный аудио- и видеосигнал без помех и прерываний даже при передаче на большое расстояние. HDMI-кабель поддерживает современные функции ARC, CEC, HDR, EDID, а также протокол защиты цифрового контента HDCP 2.2. У модели внушительная пропускная способность – 18 Гбит/с. Благодаря этому вы сможете наслаждаться высоким качеством изображения и аудио. Есть поддержка многоканального звука – до 32 несжатых каналов, поэтому кабель подойдет для акустических систем и домашних кинотеатров.
Кабель аудио-видео Digma HDMI 20 AOC HDMI (m)-HDMI (m) 20м контакты позолото черный (BHP AOC 20-20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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