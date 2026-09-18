Кабель аудио-видео Buro HDMI (m)-HDMI (m) 20м контакты позолото черный (BHP HDMI 20-20)

Гарантия качества
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Длина кабеля, м
20
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 480 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 323028
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Кабель аудио-видео Buro HDMI 2.0 HDMI (m)/HDMI (m) обеспечивает удобное подключение устройства вывода изображения к источнику, одновременно передавая аудиосигналы. Для сохранения высокого качества передачи данных и минимизации искажений кабель оборудован защитой от помех, а его разъемы плотно фиксируются в портах, что обеспечивает стабильность соединения. Контакты позолочены, что обеспечивает отсутствие окиси, которая могла бы препятствовать стабильной передаче сигнала. Кабель покрыт гибкой синтетической оболочкой черного цвета, которая защищает его от внешних повреждений и обеспечивает изоляцию. Черный цвет делает кабель незаметным на фоне, что придает устройству аккуратный и эстетичный вид.
Кабель аудио-видео Buro HDMI 2.0 HDMI (m)/HDMI (m) обеспечивает удобное подключение устройства вывода изображения к источнику, одновременно передавая аудиосигналы. Для сохранения высокого качества передачи данных и минимизации искажений кабель оборудован защитой от помех, а его разъемы плотно фиксируются в портах, что обеспечивает стабильность соединения. Контакты позолочены, что обеспечивает отсутствие окиси, которая могла бы препятствовать стабильной передаче сигнала. Кабель покрыт гибкой синтетической оболочкой черного цвета, которая защищает его от внешних повреждений и обеспечивает изоляцию. Черный цвет делает кабель незаметным на фоне, что придает устройству аккуратный и эстетичный вид.
Кабель аудио-видео Buro HDMI (m)-HDMI (m) 20м контакты позолото черный (BHP HDMI 20-20) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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