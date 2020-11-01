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Видеорегистратор Street Storm CVR-N9710 Light

Артикул: 32229
  • Видеорегистратор Street Storm CVR-N9710 Light - фото 1
Видеорегистратор Street Storm CVR-N9710 Light - фото 1
4 610 руб. 
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+ 99 КэтКоинов
Артикул: 32229
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендStreet Storm
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора170°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Конструкциядержателем на лобовое стекло
Кол-во камер1
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм1.5
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см9
Высота, см4
Вес, кг0.335

Видеорегистратор Street Storm CVR-N9710 Light - современное приспособление для осуществления видеозаписи во время передвижения на транспортном средстве. Этот удобный в использовании прибор обладает высоким качеством и при этом включает в себя только самые необходимые функции, что делает его весьма привлекательным по цене. Новейшая оптика, производительный процессор Novatek NTK 96650 и ультрасовременная матрица (3 Мп) позволяют получить изображение профессионального качества. Благодаря компактным размерам видеорегистратор Street Storm CVR-N9710 Ligh занимает минимум места на лобовом стекле автомобиля.

Особенности:

  • Объектив данной модели имеет широкий угол обзора (170°);
  • Прочный корпус с металлическими вставками и матовым покрытием защищен от царапин и потертостей;
  • Качественная съемка в темное время суток и при контровом освещении благодаря функции HDR;
  • GPS модуль фиксирует скорость движения и местоположение автомобиля;
  • Благодаря G-сенсору (датчику удара) видеофайлы защищены от стирания в случаях резких движений автомобиля;
  • Удобный интуитивно понятный интерфейс;
  • Удобное шарнирное крепление на присоске.

Комплектация:

  • Видеорегистратор Street Storm CVR-N9710 Light;
  • Шарнирное крепление с GPS и портом сквозного питания;
  • Автомобильное зарядное устройство с дополнительным портом USB;
  • Кабель USB;
  • Гарантийный талон.


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Самовывоз невозможен
Видеорегистратор Street Storm CVR-N9710 Light - стоимость товара 4610 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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