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Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) купить с доставкой в Москве
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Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2)

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Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото 1
Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото 2
Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото 3
Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото 4
Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
  • Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото 1
  • Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото 2
  • Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото 3
  • Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото 4
  • Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%
8 420 руб.  15 737 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322277
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Характеристики

Бренд
Petzl
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х6
Вес, г.
270

Описание товара Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2)

Описание

Описание отсутствует

Отзывы о товаре Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2)




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Характеристики
Бренд
Petzl
Страна производитель
Китай
Описание

Описание

Описание отсутствует

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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