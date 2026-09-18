Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-46%8 420 руб. 15 737 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322277
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х12х6
Вес, г.
270
Описание товара Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2)
Описание
Описание отсутствует
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 100 руб. 9 932 руб.2025 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 v4 Magnet USB+18650,...
-
В наличииЦена 8 210 руб. 13 291 руб.2053 руб. в СплитФонарь светодиодный Fenix UC35 V2.0 XP-L HI V3, 1000 лм., аккуму...
-
В наличииЦена 8 300 руб.2075 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Dobermann Pro Magnet USB...
-
В наличииЦена 8 300 руб. 10 378 руб.2075 руб. в СплитФонарь светодиодный Armytek Dobermann Pro Magnet USB, 1400 лм, т...
-
В наличииЦена 8 360 руб. 14 954 руб.2090 руб. в СплитФонарь светодиодный налобный Fenix HM65R, 1400 лм, аккумулятор
-
В наличииЦена 9 400 руб. 11 718 руб.2350 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2500 ...
-
В наличииЦена 9 400 руб. 11 718 руб.2350 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Prime C2 Pro Magnet USB, 2230 ...
-
В наличииЦена 9 400 руб. 11 048 руб.2350 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 WR Magnet Usb, 1100 ...
-
В наличииЦена 9 800 руб. 11 718 руб.2450 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+AB...
-
В наличииЦена 9 800 руб. 11 718 руб.2450 руб. в СплитМультифонарь светодиодный Armytek Wizard C2 Pro v4 Magnet USB+AB...
-
В наличииЦена 10 400 руб. 13 280 руб.2600 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Viking Pro Magnet USB, 2...
-
В наличииЦена 10 400 руб. 13 280 руб.2600 руб. в СплитФонарь светодиодный тактический Armytek Predator Pro Magnet USB,...
Описание
Описание отсутствует
Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Фонарь налобный Petzl PIXA 3 (100 лм) (E78CHB 2)