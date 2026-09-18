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Шторка на ванну AM.PM Bliss L W53S-1701150MT купить с доставкой в Москве
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Шторка на ванну AM.PM Bliss L W53S-1701150MT

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Шторка на ванну AM.PM Bliss L W53S-1701150MT - фото 1
Шторка на ванну AM.PM Bliss L W53S-1701150MT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
  • Шторка на ванну AM.PM Bliss L W53S-1701150MT - фото 1
  • Шторка на ванну AM.PM Bliss L W53S-1701150MT - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
43 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322181
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Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.51х0.9х0.1
Вес, кг.
26

Описание товара Шторка на ванну AM.PM Bliss L W53S-1701150MT

Профиль матовый, стекло прозрачное. Покрытие антикапля, ролики из нержавеющей стали. Материал профиля - алюминий.

Отзывы о товаре Шторка на ванну AM.PM Bliss L W53S-1701150MT




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Страна производитель
Китай
Описание
Профиль матовый, стекло прозрачное. Покрытие антикапля, ролики из нержавеющей стали. Материал профиля - алюминий.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шторка на ванну AM.PM Bliss L W53S-1701150MT - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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