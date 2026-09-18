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Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Palace One 410210038 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Palace One 410210038

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Смеситель для умывальника RedBlu by Damixa Palace One 410210038 - фото 1
Смеситель для умывальника RedBlu by Damixa Palace One 410210038 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
77
Длина излива
111.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для умывальника RedBlu by Damixa Palace One 410210038 - фото 1
  • Смеситель для умывальника RedBlu by Damixa Palace One 410210038 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322180
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
77
Длина излива
111.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х17х4
Вес, кг.
1.19

Описание товара Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Palace One 410210038

Широкие зеркальные поверхности визуально увеличивают пространство ванной комнаты. Безупречная эргономика ручки смесителя обеспечивают максимальный уровень комфорта и делают регулировку мощности напора и температуры воды невероятно удобной и лёгкой. В комплекте гибкая подводка (2 шт), набор креплений.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Palace One 410210038




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
77
Длина излива
111.5
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Развернуть
Поворотный излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Широкие зеркальные поверхности визуально увеличивают пространство ванной комнаты. Безупречная эргономика ручки смесителя обеспечивают максимальный уровень комфорта и делают регулировку мощности напора и температуры воды невероятно удобной и лёгкой. В комплекте гибкая подводка (2 шт), набор креплений.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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