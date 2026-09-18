Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000
Новый объект желания. Завершите композицию вашей ванной комнаты смесителем из коллекции Origin Evo. Солидные формы смесителей Origin Evo подчеркнуты ювелирным блеском хрома. Такой зеркальный блеск достигается за счет покрытия High Gloss - оригинальной разработки Damixa. - Строгий дизайн: идеально симметричные формы и четкие грани привлекают к себе внимание с первого взгляда и задают динамику всему интерьеру. - Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. - Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. - Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. - Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет. Гарантия: 5+5 лет Картридж: Damixa Light Flow 35 мм керамический картридж Без донного клапана Излив для ванны: нет Rub&Clean: нет Эксцентрики: нет Переключатель/Вентиль: нет
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 8 290 руб.2073 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Eclipse 2.0 480210000, хром
-
В наличииЦена 8 390 руб.2098 руб. в СплитСмеситель для раковины Dorff Logic D3002100
-
В наличииЦена 8 490 руб. 9 270 руб.2123 руб. в СплитСмеситель для раковины с поворотным изливом Damixa Jupiter 77022...
-
В наличииЦена 8 590 руб.2148 руб. в СплитСмеситель для кухни Redblu by Damixa Object 340000000
-
В наличииЦена 8 590 руб. 9 360 руб.2148 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Apollo 470220300 черный
-
В наличииЦена 8 790 руб.2198 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Above F9X20022, черный
-
В наличииЦена 9 090 руб.2273 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа Dorff Optima D2010000
-
В наличииЦена 9 210 руб. 9 270 руб.2303 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа WasserKRAFT Aller 10641WHITE 9062030
-
В наличииЦена 9 390 руб. 11 880 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для кухни Redblu by Damixa Retro 230000000
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Jupiter 770210001 хром
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для раковины Damixa Eclipse 2.0 480210300 черный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Отзывы о товаре Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000