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Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000

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Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 1
Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 2
Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 3
Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 4
Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 5
Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Высота излива
86
Длина излива
104
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 1
  • Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 2
  • Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 3
  • Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 4
  • Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 5
  • Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322170
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
86
Длина излива
104
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000

Новый объект желания. Завершите композицию вашей ванной комнаты смесителем из коллекции Origin Evo. Солидные формы смесителей Origin Evo подчеркнуты ювелирным блеском хрома. Такой зеркальный блеск достигается за счет покрытия High Gloss - оригинальной разработки Damixa. - Строгий дизайн: идеально симметричные формы и четкие грани привлекают к себе внимание с первого взгляда и задают динамику всему интерьеру. - Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. - Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. - Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. - Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет. Гарантия: 5+5 лет Картридж: Damixa Light Flow 35 мм керамический картридж Без донного клапана Излив для ванны: нет Rub&Clean: нет Эксцентрики: нет Переключатель/Вентиль: нет



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины RedBlu by Damixa Origin Evo 2 780210000




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
86
Длина излива
104
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Особенности
присоединительный размер 1/2
Страна производитель
Китай
Описание
Новый объект желания. Завершите композицию вашей ванной комнаты смесителем из коллекции Origin Evo. Солидные формы смесителей Origin Evo подчеркнуты ювелирным блеском хрома. Такой зеркальный блеск достигается за счет покрытия High Gloss - оригинальной разработки Damixa. - Строгий дизайн: идеально симметричные формы и четкие грани привлекают к себе внимание с первого взгляда и задают динамику всему интерьеру. - Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. - Безупречный внешний вид: покрытие High Gloss превышает рекомендуемые стандарты прочности и гарантирует ювелирный блеск продукта на срок более 10 лет. - Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. - Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет. Гарантия: 5+5 лет Картридж: Damixa Light Flow 35 мм керамический картридж Без донного клапана Излив для ванны: нет Rub&Clean: нет Эксцентрики: нет Переключатель/Вентиль: нет


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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