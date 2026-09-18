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Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400

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Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 1
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 2
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 3
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 4
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 5
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 6
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 7
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 8
Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
191
Длина излива
160
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 1
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 2
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 3
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 4
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 5
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 6
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 7
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 8
  • Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
82 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322158
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Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
191
Длина излива
160
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
29х23х9
Вес, кг.
4.15

Описание товара Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400

Высокий смеситель с электронным управлением и донным клапаном AM Смеситель для раковины AM PM Inspire 2.0 TouchReel F50A93400 Хром PM Inspire V2.0 F50A93400 выполнен в динамичном футуристичном дизайне.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины AM.PM Inspire 2.0 F50A93400




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для раковины
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
серебристый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
191
Длина излива
160
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Особенности
гибкая подводка
Страна производитель
Германия
Описание
Высокий смеситель с электронным управлением и донным клапаном AM Смеситель для раковины AM PM Inspire 2.0 TouchReel F50A93400 Хром PM Inspire V2.0 F50A93400 выполнен в динамичном футуристичном дизайне.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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