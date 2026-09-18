Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000
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Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 322154
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смесители для кухни
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
3
Описание товара Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000
Смеситель для кухни коллеции ’’Origin Evo’’ - это абсолютно новый взгляд на удобство и простоту. Смеситель призван обеспечить невероятный комфорт, использование вытяжного душа поможет существенно увеличить рабочее пространство Вашей раковины. ’’Origin Evo’’ - это настоящий образец качества ’’Damixa’’, делающий Вашу кухню по-скандинавски стильной и функциональной.
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Смеситель для кухни коллеции ’’Origin Evo’’ - это абсолютно новый взгляд на удобство и простоту. Смеситель призван обеспечить невероятный комфорт, использование вытяжного душа поможет существенно увеличить рабочее пространство Вашей раковины. ’’Origin Evo’’ - это настоящий образец качества ’’Damixa’’, делающий Вашу кухню по-скандинавски стильной и функциональной.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
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