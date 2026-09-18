Top.Mail.Ru
Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000 купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000 - фото 1
Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
  • Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000 - фото 1
  • Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322154
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х17х10
Вес, кг.
3

Описание товара Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000

Смеситель для кухни коллеции ’’Origin Evo’’ - это абсолютно новый взгляд на удобство и простоту. Смеситель призван обеспечить невероятный комфорт, использование вытяжного душа поможет существенно увеличить рабочее пространство Вашей раковины. ’’Origin Evo’’ - это настоящий образец качества ’’Damixa’’, делающий Вашу кухню по-скандинавски стильной и функциональной.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские

Отзывы о товаре Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни коллеции ’’Origin Evo’’ - это абсолютно новый взгляд на удобство и простоту. Смеситель призван обеспечить невероятный комфорт, использование вытяжного душа поможет существенно увеличить рабочее пространство Вашей раковины. ’’Origin Evo’’ - это настоящий образец качества ’’Damixa’’, делающий Вашу кухню по-скандинавски стильной и функциональной.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, черные, латунные, для накладной раковины, российские
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для кухни RedBlu by Damixa Origin Evo 820710000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...