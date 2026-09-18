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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром

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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром - фото 1
Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
17 590 руб.  18 990 руб. 
Начислим 1056 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322149
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром
17 590 руб. -7%
18 990 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
17
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х16х12
Вес, кг.
2.2

Описание товара Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром

Смеситель для ванны AM PM X-Joy F85A90000 универсальный был создан для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный Смеситель для ванны AM PM X-Joy F85A90000 универсальный Хром дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления, а благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Высота, см
17
Страна бренда
Великобритания
Ширина, см
21.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Развернуть
Длина излива
300
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны AM PM X-Joy F85A90000 универсальный был создан для того, чтобы задавать новые стандарты и радовать вас каждый день! Ультрамодный Смеситель для ванны AM PM X-Joy F85A90000 универсальный Хром дизайн ручки придает смесителю дополнительную динамику и дарит непревзойденную легкость управления, а благодаря обширной зоне движения ручки управлять температурой воды стало еще проще.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 17590 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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