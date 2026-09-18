Душевая система с термостатом AM.PM Spirit 2.0 F0770A500 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Spirit 2.0
-
В наличииЦена 25 990 руб. 27 990 руб.6498 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM Spirit 2.0 F70A02100 хром
-
В наличииЦена 39 290 руб.9823 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Spirit 2.0 F70A10000 хром
-
В наличииЦена 33 790 руб.8448 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Spirit 2.0 F70A20000 хром
-
В наличииЦена 9 390 руб.2348 руб. в СплитСиденье для унитаза AM.PM Spirit 2.0 C707857WH белый
-
В наличииЦена 43 890 руб.10973 руб. в СплитУнитаз-компакт AM.PM Spirit 2.0 C708600WH белый
-
В наличииЦена 87 590 руб.21898 руб. в СплитИнсталляция с подвесным унитазом AM.PM Spirit 2.0 IS47001.701700...
-
В наличииЦена 48 590 руб. 52 290 руб.12148 руб. в СплитРаковина мебельная 100см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC1002WG белый
-
В наличииЦена 73 090 руб. 78 570 руб.18273 руб. в СплитРаковина мебельная 120см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCD1202WG белый
-
В наличииЦена 19 890 руб.4973 руб. в СплитРаковина мебельная 60см AM.PM SPIRIT 2.0 M70AWCC0602WG белый
-
В наличииЦена 67 490 руб.16873 руб. в СплитУнитаз подвесной AM.PM Spirit 2.0 C701700MBSC черный
Характеристики
Описание товара Душевая система с термостатом AM.PM Spirit 2.0 F0770A500 хром
Экстраординарный дизайн: современный минималистичный стиль и экстра-функциональность. Смеситель для душа с термостатом: настенная установка, картридж с термоэлементом, стопор безопасности на 38°C, запирающий и переключающий вентиль, выход для душа 1/2“, встроенные обратные клапаны, встроенные фильтры, эксцентрики, подключение G 1/2“. Удобный поворотный излив. 3 режима ручного душа: Spray, EnerJet, Spray + Massage, переключатель режимов Simple Switch Push, функция Rub&amp;Clean для легкой очистки душевых форсунок. Регулируемый в трех плоскостях держатель для ручного душа, шаровый шарнир в держателе верхнего душа позволяет регулировать угол наклона, шарнирное соединение защищает душевой шланг от перекручивания.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки
Теги товара: стойки со смесителем, стойки с изливом, с изливом, колонны со смесителем
Отзывы о товаре Душевая система с термостатом AM.PM Spirit 2.0 F0770A500 хром