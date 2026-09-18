Top.Mail.Ru
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 1
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 2
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 3
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 4
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 5
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
Hi-tech
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 2
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 3
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 4
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 5
  • Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-9%
5 890 руб.  6 480 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322123
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром
5 890 руб. -9%
6 480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
Hi-tech
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
Держатель для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х19х5
Вес, г.
409

Описание товара Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром

Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
Hi-tech
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
Хром
Цвет
хром
Комплектация
Держатель для туалетной бумаги
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги AM.PM Inspire 2.0 A50A34100 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5890 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...