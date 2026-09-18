Держатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A74341400 хром
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Коллекция X-Joy
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В наличииЦена 9 390 руб. 11 880 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром
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В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10000 хром
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В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A74341400 хром
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В наличииЦена 17 590 руб. 18 990 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром
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В наличииЦена 55 490 руб.13873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A10020 хром
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В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A1RH20 хром
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В наличииЦена 29 490 руб. 31 770 руб.7373 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром
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В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный
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В наличииЦена 9 290 руб.2323 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 45см AM.PM X-Joy M85AFHX0451WG белы...
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В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром
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В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный
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В наличииЦена 40 190 руб.10048 руб. в СплитДушевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный
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В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный
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В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитТумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy ...
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В наличииЦена 20 890 руб. 22 500 руб.5223 руб. в СплитТумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy ...
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В наличииЦена 31 290 руб.7823 руб. в СплитРаковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG ...
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В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром
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В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный
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В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85AMOX0651WG
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В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белы...
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В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черны...
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В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитМыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный
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В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy...
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В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитТумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белы...
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В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром
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В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
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В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный
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В наличииЦена 22 190 руб.5548 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белы...
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В наличииЦена 2 190 руб. 2 340 руб.548 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный
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В наличииЦена 13 290 руб.3323 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 100см AM.PM X-Joy M85MOX11001S
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В наличииЦена 11 690 руб.2923 руб. в СплитРаковина мебельная 45см AM.PM X-Joy M85AWCC0452WG64 белая
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В наличииЦена 6 090 руб.1523 руб. в СплитВешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346400 хром
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В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитВешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный
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В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32600 хро...
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В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 чер...
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В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром
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В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A85A34100 хром
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В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитРаковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая
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В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитРаковина мебельная 65см AM.PM X-Joy M85AWCC0652WG64 белая
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В наличииЦена 22 290 руб.5573 руб. в СплитРаковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая
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В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 ...
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В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341422 ...
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В наличииЦена 4 690 руб. 4 770 руб.1173 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 х...
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В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341522 ч...
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В наличииЦена 43 490 руб.10873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy F0785A700 хром
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В наличииЦена 47 390 руб.11848 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy F0785A722 черный
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В наличииЦена 24 890 руб.6223 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром
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В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром
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В наличииЦена 30 290 руб.7573 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM...
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В наличииЦена 38 690 руб.9673 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A400 хром
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В наличииЦена 47 390 руб.11848 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A422 черный
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В наличииЦена 49 690 руб.12423 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром
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В наличииЦена 50 390 руб.12598 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный
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В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром
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В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром
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В наличииЦена 16 580 руб. 23 690 руб.4145 руб. в СплитСмеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A4560...
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В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный
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В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34200...
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В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34222...
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В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
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В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
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В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34300 х...
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В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34322 ч...
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В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM X-Joy A85A33300 хром
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В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM X-Joy A85A33322 черный
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В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый
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В наличииЦена 13 090 руб.3273 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02144 золото
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В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10033 белый
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В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото
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В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото
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В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый
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В наличииЦена 23 690 руб. 25 560 руб.5923 руб. в СплитСмеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A4560...
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В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитСмеситель для раковины высокий AM.PM X-Joy F85A92099 золото
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В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитСмеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A9560...
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В наличииЦена 66 190 руб.16548 руб. в СплитДушевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром
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В наличииЦена 57 690 руб.14423 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A499 золото
Характеристики
Описание товара Держатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A74341400 хром
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты.. В этой коллекции представлен широкий ассортимент продуктов для каждого члена семьи: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа.. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.. Все продукты коллекции произведены из сплава металлов высочайшего качества, с многослойным, стойким к истиранию хромовым покрытием. В аксессуарах используется закаленное матовое стекло, которое абсолютно безопасно: даже разбиваясь, оно не оставляет острых осколков.
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