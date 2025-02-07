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Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром купить с доставкой в Москве
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Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром

15 Отзывы
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Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром - фото 1
Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром - фото 2
Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром - фото 3
Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
  • Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром - фото 1
  • Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром - фото 2
  • Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром - фото 3
  • Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
8 890 руб.  11 250 руб. 
Начислим 534 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322039
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром
8 890 руб. -21%
11 250 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
Планка с крючками
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х8х4
Вес, г.
665

Описание товара Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром

Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это отличное сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Изготовленные в Германии, они гарантируют долговечность и надежность. Благодаря настенному монтажу, вы сможете сэкономить место и организовать пространство максимально удобно. Стильный серебристый цвет фурнитуры добавит элегантности интерьеру вашей ванной комнаты. Размеры аксессуаров — ширина 22,5 см и высота 8,5 см — делают их компактными, но при этом достаточно вместительными для необходимых мелочей. Выбирая аксессуары AM.PM, вы выбираете современные решения и проверенное немецкое качество.

Отзывы о товаре Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром

Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Смотрится красиво . Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Кузнецов С.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки супер. качество видно сразу.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Набор крючков для полотенец характеристикам соответствует. Выглядит надежным. Пришел хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид достойный, посмотрим как в эксплуатации, но то что хромир покрытие будет заляпываться, это
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие крючки, красивый дизайн, собрали почти всю коллекцию. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень добротные крючки, стильные, минималистичные. Тяжелые.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие крючки. Единственный минус - высокая цена.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2024
Наташа Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивые, качественные, сделаны на 100 баллов. Тяжеленькие чувствуется прямо металл. Ни сколов никаких царапин, ничего такого нет. Ещё не устанавливали, жду мужа. Фото потом дополню, я думаю будут выглядить в ванной великолепно. Приглядила ещё полочки, обязательно закажу. Так что заказывайте, не пожалеете! А цена, оно этого стоит. Качественно и стильно - а это главное!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил для ванной комнаты ! Смотрится очень достойно, объемно! Крепление скрытое. - тоже хорошо! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Петр К.

Достоинства:


Комментарий:
Модная коллекция. Смотрится стильно и очень современно в интерьере ванной.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Солидные крючки, прочные. Стильно смотрятся в интерьере ванной комнаты.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2023
Анна Я.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки понравились внешне,качество достойное,думала,что полотенца будут соскальзывать с них,так как крючки закругленые,но все в порядке,ничего не падает. Купили в этой серии все аксессуары
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2021
Крайнов Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки, тяжелые, красивые, подойдут под любой дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2021
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Можно вешать полотенце без петель
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2021
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойный вариант крючков. Рекомендую.



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
Планка с крючками
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это отличное сочетание стиля, функциональности и высокого качества. Изготовленные в Германии, они гарантируют долговечность и надежность. Благодаря настенному монтажу, вы сможете сэкономить место и организовать пространство максимально удобно. Стильный серебристый цвет фурнитуры добавит элегантности интерьеру вашей ванной комнаты. Размеры аксессуаров — ширина 22,5 см и высота 8,5 см — делают их компактными, но при этом достаточно вместительными для необходимых мелочей. Выбирая аксессуары AM.PM, вы выбираете современные решения и проверенное немецкое качество.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
07.02.2025
Сергей Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Смотрится красиво . Рекомендую к покупке.
Источник: Яндекс Маркет
29.10.2024
Кузнецов С.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки супер. качество видно сразу.
Источник: Яндекс Маркет
07.09.2024
Елена Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Набор крючков для полотенец характеристикам соответствует. Выглядит надежным. Пришел хорошо упакован.
Источник: Яндекс Маркет
02.07.2024
Ирина А.

Достоинства:


Комментарий:
Внешний вид достойный, посмотрим как в эксплуатации, но то что хромир покрытие будет заляпываться, это
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2024
Анна С.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хорошие крючки, красивый дизайн, собрали почти всю коллекцию. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
04.05.2024
Анастасия Л.

Достоинства:


Комментарий:
Очень добротные крючки, стильные, минималистичные. Тяжелые.
Источник: Яндекс Маркет
04.04.2024
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошие крючки. Единственный минус - высокая цена.
Источник: Яндекс Маркет
23.03.2024
Наташа Д.

Достоинства:


Комментарий:
Очень красивые, качественные, сделаны на 100 баллов. Тяжеленькие чувствуется прямо металл. Ни сколов никаких царапин, ничего такого нет. Ещё не устанавливали, жду мужа. Фото потом дополню, я думаю будут выглядить в ванной великолепно. Приглядила ещё полочки, обязательно закажу. Так что заказывайте, не пожалеете! А цена, оно этого стоит. Качественно и стильно - а это главное!!!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2024
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Купил для ванной комнаты ! Смотрится очень достойно, объемно! Крепление скрытое. - тоже хорошо! Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
12.03.2024
Петр К.

Достоинства:


Комментарий:
Модная коллекция. Смотрится стильно и очень современно в интерьере ванной.
Источник: Яндекс Маркет
30.11.2023
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Солидные крючки, прочные. Стильно смотрятся в интерьере ванной комнаты.
Источник: Яндекс Маркет
28.10.2023
Анна Я.

Достоинства:


Комментарий:
Крючки понравились внешне,качество достойное,думала,что полотенца будут соскальзывать с них,так как крючки закругленые,но все в порядке,ничего не падает. Купили в этой серии все аксессуары
Источник: Яндекс Маркет
31.12.2021
Крайнов Дмитрий

Достоинства:


Комментарий:
Отличные крючки, тяжелые, красивые, подойдут под любой дизайн.
Источник: Яндекс Маркет
16.11.2021
Нина К.

Достоинства:


Комментарий:
Можно вешать полотенце без петель
Источник: Яндекс Маркет
19.06.2021
Юрий М.

Достоинства:


Комментарий:
Очень достойный вариант крючков. Рекомендую.


Планка с крючками AM.PM Inspire 2.0 A50A35900 хром - этот товар вы можете купить по цене 8890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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