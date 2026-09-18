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Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром купить с доставкой в Москве
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Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром

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Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 1
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 2
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 3
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 4
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 5
Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 1
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 2
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 3
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 4
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 5
  • Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 890 руб. 
Начислим 354 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322033
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром
5 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
Кольцо для полотенец
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х6
Вес, г.
400

Описание товара Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром

Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это изысканное сочетание функциональности и современного дизайна. Изготовленные в Германии, эти аксессуары отличаются высоким качеством и надежностью. Компактные размеры (ширина и высота по 19,3 см, длина 3 см) делают их идеальными для монтажа на стену, экономя пространство и придавая ванной комнате аккуратный вид. Изделие весит всего 0,4 кг, что облегчает процесс установки. Цвет фурнитуры выполнен в элегантном серебристом оттенке, который гармонично впишется в любую стилистику интерьера, добавляя нотку современности и шика. Аксессуары от AM.PM станут неотъемлемой частью вашей ванной комнаты, обеспечивая комфорт и стиль каждодневного использования.

Отзывы о товаре Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
серебристый
Комплектация
Кольцо для полотенец
Страна производитель
Китай
Описание
Аксессуары для ванной комнаты от бренда AM.PM — это изысканное сочетание функциональности и современного дизайна. Изготовленные в Германии, эти аксессуары отличаются высоким качеством и надежностью. Компактные размеры (ширина и высота по 19,3 см, длина 3 см) делают их идеальными для монтажа на стену, экономя пространство и придавая ванной комнате аккуратный вид. Изделие весит всего 0,4 кг, что облегчает процесс установки. Цвет фурнитуры выполнен в элегантном серебристом оттенке, который гармонично впишется в любую стилистику интерьера, добавляя нотку современности и шика. Аксессуары от AM.PM станут неотъемлемой частью вашей ванной комнаты, обеспечивая комфорт и стиль каждодневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольцо для полотенец AM.PM Inspire 2.0 A50A34400 хром - этот товар вы можете купить по цене 5890 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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