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Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 купить с доставкой в Москве
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Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000

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Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 1
Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 2
Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 3
Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322030
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х12
Вес, кг.
2.4

Описание товара Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000

Смеситель для ванны/душа Damixa Space 101000000 с Смеситель для ванны Damixa Space 101000000 Хром изливом 169мм., в комплекте насадка-аэратор, заглушка для слива.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель для ванны и душа Damixa Space 101000000




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
169
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
нет
Развернуть
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны/душа Damixa Space 101000000 с Смеситель для ванны Damixa Space 101000000 Хром изливом 169мм., в комплекте насадка-аэратор, заглушка для слива.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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