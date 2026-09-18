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Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром купить с доставкой в Москве
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Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром

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Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 1
Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 2
Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 3
Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 4
Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 5
Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
  • Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 1
  • Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 2
  • Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 3
  • Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 4
  • Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 5
  • Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 390 руб. 
Начислим 684 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 322019
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром
11 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
45х18х11
Вес, кг.
1.01

Описание товара Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром

Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты

Отзывы о товаре Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары – еще одна отсылка к Hi-Tech дизайну. Обтекаемая форма и стильные элемент. Продуманный дизайн и удивительные детали. Максимальная наполненность коллекции аксессуаров для завершенного образа ванной комнаты
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ершик подвесной AM.PM Inspire 2.0 A50A33400 хром - этот товар вы можете купить по цене 11390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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