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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом RedBlu by Damixa Retro 239500000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для ванны и душа с длинным изливом RedBlu by Damixa Retro 239500000

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Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото 1
Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото 2
Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото 3
Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото 4
Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
350
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото 1
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото 2
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото 3
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото 4
  • Смеситель для ванны и душа RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 322013
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18.4
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
350
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х18х12
Вес, кг.
1.8

Описание товара Смеситель для ванны и душа с длинным изливом RedBlu by Damixa Retro 239500000

Смеситель для ванны/душа с длинным изливом и душевым гарнитуром. Универсальный поворотный излив традиционной формы.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и душа с длинным изливом RedBlu by Damixa Retro 239500000




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18.4
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
350
Развернуть
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
жесткая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны/душа с длинным изливом и душевым гарнитуром. Универсальный поворотный излив традиционной формы.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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Отзывы


Смеситель для ванны и душа с длинным изливом RedBlu by Damixa Retro 239500000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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