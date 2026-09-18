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Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый купить с доставкой в Москве
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Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый

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Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото 1
Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото 2
Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото 3
Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото 4
Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевые ограждения
  • Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото 1
  • Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото 2
  • Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото 3
  • Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото 4
  • Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 321989
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Коллекция Gem
filter_none Товар входит в коллекцию Gem

Коллекция Gem


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Кол-во створок
2
Материал профиля
алюминий
Тип двери
раздвижная
Толщина стекла
5
Цвет профиля
серебро
Цвет стекла
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.97х0.5х0.15
Вес, кг.
35.2

Описание товара Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый

Впервые в доступном сегменте душевые ограждения Gem: легкие и невесомые конструкции. Максимум дизайна и надежности по привлекательной цене! Внушительная высота профиля 1900 мм с заботой о людях с высоким ростом. Оптимально для каждой ванной комнаты – лучшее решение для любого интерьера. Экономия времени при монтаже - профили оборудованы инновационной системой крепления QuickFix. Поддон преобретается отдельно W90T-401-090W

Отзывы о товаре Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Душевые ограждения
Кол-во створок
2
Материал профиля
алюминий
Тип двери
раздвижная
Толщина стекла
5
Цвет профиля
серебро
Цвет стекла
прозрачный
Страна производитель
Китай
Описание
Впервые в доступном сегменте душевые ограждения Gem: легкие и невесомые конструкции. Максимум дизайна и надежности по привлекательной цене! Внушительная высота профиля 1900 мм с заботой о людях с высоким ростом. Оптимально для каждой ванной комнаты – лучшее решение для любого интерьера. Экономия времени при монтаже - профили оборудованы инновационной системой крепления QuickFix. Поддон преобретается отдельно W90T-401-090W
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Душевое ограждение AM.PM Gem W90G-401-090WT серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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